2025-01-08 11:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أفاد مراسل "بغداد اليوم"، اليوم الأربعاء (8 كانون الثاني 2025)، بانطلاق عملية أمنية واسعة من محورين في عمق تلال حمرين بمحافظة كركوك، بعد تعرض المنطقة لعمليات قصف جوي استهدفت مضافات لتنظيم داعش.

وأكد مراسلنا نقلا عن مصادر أمنية، أن" قوة أمنية مشتركة، مدعومة بمفارز استخبارية، توغلت في الجزء الشمالي من تلال حمرين لإجراء عمليات تمشيط لثلاث مناطق ضمن المنحدرات التي تعرضت، مساء أمس، إلى قصف جوي مكثف استهدف مضافات ومخابئ لخلايا داعش".

وقالت المصادر، أن "العملية تجري ضمن أكثر من مربع جغرافي، ورغم عدم توفر أرقام دقيقة عن عدد قتلى داعش أو حجم الخسائر البشرية حتى الآن، تشير المؤشرات إلى استهداف مضافات مهمة، بعضها يقع في كهوف ومنحدرات معقدة من الناحية التضاريسية، مما يتطلب وقتاً إضافياً للوصول إليها"

وأشارت إلى، أن "هذه العملية هي الرابعة من نوعها خلال الشهرين الماضيين، مما يعكس نشاطاً استخبارياً متقدماً نجح في تحديد مواقع مضافات ومخابئ سرية لتنظيم داعش في منطقة ذات جغرافيا معقدة للغاية".

واوضح مراسلنا، أن العملية تأتي ضمن جهود مستمرة للقضاء على فلول التنظيم وإحباط محاولاته لإعادة تنظيم صفوفه في مناطق نائية وصعبة الوصول.