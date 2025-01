2025-01-08 16:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اعلن ديوان الوقف الشيعي اليوم الأربعاء عن تحديد تعيين حسن رشيد العبايجي أميناً عاماً للعتبة الحسينية المقدسة لدورة ثانية. وبحسب بيان اطّلعت عليه عراق أوبزيرفر فإن هذا التجديد جاء بعد موافقة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني. وذكرت العتبة الحسينية: إن “الأمر الديواني يقضي بتجديد الثقة بالعبايجي لمدة ثلاث سنوات”، مضيفاً …

