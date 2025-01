2025-01-10 22:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

ديالى/ عراق اوبزيرفر أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، تدمير طائرات F-16 العراقية مضافة لعصابات داعش وقتل من بداخلها في جبال حمرين بمحافظة ديالى. وذكرت القيادة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، “رصد الأبطال في مديرية الاستخبارات العسكرية وبعد متابعة ومراقبة فنية وبإشراف وتخطيط خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، مضافة للإرهابيين بداخلها عناصر من عصابات …

