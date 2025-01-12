بطولتان أمام منتخب كرة اليد.. واتحاد اللعبة يوقع مذكرة تعاون مع إيران

2025-01-12 11:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، اليوم الأحد، عن مشاركة المنتخب العراقي لكرة اليد في بطولتين دوليتين.

وقال رئيس الاتحاد العراقي أحمد رياض، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي قرر في اجتماعه الأخير الموافقة على مشاركة المنتخب الوطني للرجال في بطولة شيراز الدولية التي ستقام شهر آذار المقبل".

وأضاف رياض، أن "الاتحاد تلقى دعوة أيضا من الاتحاد العربي للعبة لمشاركة منتخبنا الوطني في بطولة كأس العرب المقررة في تونس شهر آيار المقبل".من جانب آخر، أعلن الاتحاد العراقي عن إبرامه بروتوكول للتعاون مع نظيره الإيراني، ووفقا لرئيس الاتحاد، فقد "تم توقيع عقد التعاون مع رئيس الاتحاد الإيراني لكرة اليد في العاصمة الإيرانية طهران، خلال تواجده في إيران على هامش خوض المنتخب العراقي مباراتين وديتين مع نظيره الإيراني".

وأشار رياض، إلى أن "اتفاقية التعاون مع الاتحاد الإيراني تشمل المعسكرات التدريبية لمنتخباتنا وأنديتنا والدورات التحكيمية والتدريبية لمدربينا وحكامنا، فضلا عن المشاركة في بطولاتٍ دولية ودية تقام في كلا البلدين".

وكان المنتخب العراقي خاض مباراتين وديتين في طهران بدعوة من الجانب الإيراني خسر في الأولى بنتيجة (24-37)، وفاز بالثانية بنتيجة 22-21‏ .