المندلاوي يؤكد لبارزاني على الحوار لمعالجة الملفات العالقة بين المركز والإقليم

2025-01-13 18:35:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، لرئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني على الحوار والتفاهم والارتكاز على الدستور والقوانين النافذة في معالجة الملفات العالقة بين المركز والإقليم.وقال مكتب المندلاوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، استقبل بمقر اقامته اليوم الاثنين، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، بحضور عدد من النواب، لمناقشة عدد من القضايا الوطنية المهمة التي تخص العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، فضلًا عن التداول في مستجدات المشهد السياسي والتطورات التي تجري في المنطقة".وأضاف، أن "اللقاء بحث الملفات العالقة بين المركز والإقليم".وأكد المندلاوي "على ضرورة استمرار الحوارات والتفاهمات، والارتكاز على الأطر الدستورية والقانونية في معالجتها"، مشددا على "أهمية تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين بغداد واربيل بشكل عادل وشفاف، وبما يسهم في خدمة الشعب العراقي بأطيافه ومكوناته كافه".واتفق الجانبان وفقا للبيان، على إدامة التنسيق والتواصل إزاء التحديات في المنطقة، والعمل مع مختلف القوى والأحزاب السياسية في تحقيق ما يتطلع اليه العراقيين من تقدم وازدهار، مشددين على ان "امن العراق واستقراره يتطلب تضافر الجهود الوطنية واخلاصها في تقديم مصالح البلاد على كل الاعتبارات الأخرى".