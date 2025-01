القوة الجوية يخسر امام القاسم والشرطة يعتلي الصدارة بفوز ثمين على كربلاء في دوري نجوم العراق

2025-01-18 23:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر خسر فريق القوة الجوية، اليوم السبت، امام نظيره القاسم في دوري نجوم العراق لكرة القدم. وفاز فريق القاسم بهدف نظيف خلال المباراة التي احتضنها ملعب الشعب الدولي في بغداد. وبهذه النتيجة يتجمد رصيد القوة الجوية عند 28 نقطة، بينما رفع القاسم رصيده الى 22 نقطة. فيما اعتلى نادي الشرطة الصدارة مؤقتاً بعد …

