نزاهة البرلمان "ممتعضة" من تأخر إعلان نتائج التعداد السكاني: يثير الشكوك

2025-01-22 19:20:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، حميد الشبلاوي، اليوم الأربعاء، عن استضافة الوكلاء والمديرين العامين في وزارة التخطيط للتباحث بشأن تأخر الإعلان عن النتائج النهائية للتعداد السكاني، إلى جانب مشاريع صناديق الإعمار في المحافظات. وقال الشبلاوي في حديث تابعته (المدى) إن "اللجنة استضافت هذا اليوم الوكلاء والمديرين العامين في وزارة التخطيط، إلا أن الوزير […]

