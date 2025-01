مدير الكمارك السابق يخرج عن صمته: دخلاء على مهنة الصحافة يحاولون النيل مني

2025-01-23 22:15:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدىوصف مدير عام هيئة الكمارك السابق شاكر الزبيدي، اليوم الخميس، المروجين للأخبار المزيفة التي تحاول النيل منه بأنهم "دخلاء على مهنة الصحافة" ومتعاونين مع موظفين فاسدين.وقال الزبيدي، في بيان تلقته (المدى)، انه "طيلة خدمتي الوظيفية في وزارة المالية لم تسجل بحقي اي مخالفة إدارية او قانونية، طيلة 22 سنة التي خدمت فيها في الوظيفة".واضاف […]

