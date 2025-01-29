السيد الحكيم يدعو من ذي قار لتصفير الأزمات وتوحيد الصف الداخلي

2025-01-29 12:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، أن الاستقرار الأمني في محافظة ذي قار يمهد لعملية إعمارية وتنموية واسعة، فيما دعا إلى تصفير الأزمات وتوحيد الصف الداخلي في المحافظة.

وذكر السيد الحكيم خلال زيارته الى ذي قار، في تصريح لعدد من وسائل الإعلام، بينها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "زيارتنا الى ذي قار جاءت لتفقد أبناء المحافظة والاطلاع على سير الأعمال فيها واللقاء بالمحافظ وأعضاء مجلس المحافظة والمدراء والمسؤولين والقيادات الأمنية، حيث تعرفنا على مشاكل المحافظة وحجم الإنجازات الكبيرة التي تحققت"، مبيناً أن "أهم المنجزات هو الاستقرار الذي تشهده المحافظة بعد طول انتظار".

وأضاف أن "الاستقرار الأمني يمهد لعملية إعمارية وتنموية واسعة، ووجدنا الهمة والعزيمة في أبناء المحافظة ومسؤوليها لتقديم المزيد من الخدمات وما أسعدنا هو حالة الاندفاع والهمة لدى المسؤولين لتحقيق الأفضل في ذي قار"، داعياً إلى "تصفير الأزمات وتوحيد الصف الداخلي وأن يعمل الجميع لخدمة أبناء ذي قار".

وأعرب عن "أمله بأن تشهد المحافظة تراكماً إيجابياً يحقق الاستقرار والإعمار والازدهار"، مؤكداً "سنلتقي خلال هذه الزيارة، العديد من العشائر والنخب والشرائح الاجتماعية المختلفة لأبناء ذي قار".