خطر جديد يهدد المجتمع العراقي.. "الظاهرة الصفراء" تقتحم حياة المواطنين

2025-01-29 21:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا مركز حقوقي عراقي، اليوم الأربعاء، (29 كانون الثاني 2025)، إلى مكافحة ما أسماها "الظاهرة الصفراء" التي تضرب المجتمع العراقي بثلاثة أبعاد.

وقال رئيس المركز العراقي لحقوق الإنسان علي العبادي لـ "بغداد اليوم"، إن: "السحر والشعوذة هما من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي، وهما مرتبطان بثقافة المجتمع".

وأضاف، أن "البعض من المتورطين في هذه الظاهرة هم من يدعون قربهم من بعض رجال الدين، فيما يدعي البعض الآخر أنهم رجال دين، ويعتمدون على سياسة الجهل والتجهيل كذريعة من أجل الكسب المالي".

وأشار العبادي إلى، أن "هذه الظاهرة الصفراء تنتشر بمعدلات مثيرة للقلق في المدن العراقية، سواء في بغداد أم في المدن الأخرى"، مؤكدًا "نحتاج إلى منابر دينية، فضاء مدني، وتوعية من خلال قنوات السلطة الرابعة".

وأوضح، أن "هنالك اعتقالات جرت في بعض المحافظات، وبعض الأشخاص تم محاكمتهم وصدر بحقهم أحكام"، مشيرا الى، ان "هؤلاء يمثلون جزءًا من عملية تدمير العوائل، وهم أداة للاستنزاف المالي للمواطنين تحت غطاء عناوين روحية".

وأكد العبادي أن "العراق بحاجة إلى عملية واسعة النطاق لضرب بيد من حديد ضد ظاهرة السحر والشعوذة التي بدأت تلقي بظلالها على المجتمع، خاصة وأن هؤلاء يستغلون جهل المواطنين"، مضيفا، "هناك العديد من الأحداث المؤلمة التي كانت نتيجة استخدام السحر والشعوذة، مثل تفكك الأسر، المشاكل، والجرائم".

وختم العبادي بالقول، إن "هذا الموضوع يحتاج إلى رؤية أمنية شاملة، بالإضافة إلى السعي لإيقاف ما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي التي تستخدم كأدوات لجذب الضحايا من قبل السحرة والمشعوذين".



