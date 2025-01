2025-01-30 14:15:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادكشف مقرر مجلس النواب السابق، محمد عثمان الخالدي، الخميس، أنه "لن يكون هناك تغيير وزاري في حكومة السوداني". وقال الخالدي في حديث تابعته (المدى)، إن "الوقت بات متأخرًا لإجراء أي تغيير وزاري في حكومة السوداني، خاصة وأن الأوضاع الحالية على مستوى الداخل والخارج، وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، لا تعطي مرونة للمضي في خيارات […]

The post الخالدي: لا تغيير وزاري في حكومة السوداني والمرحلة المقبلة تركز على الانتخابات appeared first on جريدة المدى.