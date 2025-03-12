2025-03-12 23:00:06 - المصدر: الطاقة

من المتوقع أن تضيف صفقة شركة النفط البريطانية "بي بي" لتطوير 4 حقول نفط في العراق نحو 150 ألف برميل يوميًا إلى الطاقة الإنتاجية للبلاد. وتشكّل الصفقة محورًا رئيسًا في خطط العراق لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 8 ملايين برميل يوميًا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، في غضون 3 سنوات. وتخطط شركة بي بي البريطانية -وفق …

إقرأ: صفقة بي بي لتطوير 4 حقول نفط في العراق فد تضيف 150 ألف برميل يوميًا على منصة الطاقة



