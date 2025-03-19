الدولار يتخطى 42 ليرة.. تراجع كبير في عملة تركيا عقب «اعتقال أوغلو»

2025-03-19 12:35:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تراجع سعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، اليوم، بمستوى غير مسبوق، مع توارد الأنباء المتعلقة بصدور قرار يقضي بتوقيف أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول. وبحسب بيانات نشرتها وكالة بلومبرغ، قفز سعر الدولار مقابل الليرة التركية بنسبة 11.9 إلى 41.05 ليرة. في حين قالت وكالة رويترز إن الدولار سجل في أحدث التعاملات 42 ليرة. وكان مستوى إغلاق العملة التركية أمس الثلاثاء 36.67 للدولار. ويأتي ذلك بالتزامن مع وقف بورصة إسطنبول التداول على الأسهم مؤقتا، اليوم، إثر هبوط حاد في المؤشرات جاوز 5. وفتح مؤشر بورصة إسطنبول 100 تعاملاته اليوم على انخفاض بنسبة 6.87 عند 10060 نقطة. وخسر مؤشر البنوك 7.02، في حين تراجعت مؤشرات كافة القطاعات، وكان قطاع الاتصالات الأكثر تراجعاً بنسبة 7.56. وقالت بورصة إسطنبول في بيان إن وقف التداول شمل العقود القائمة على الأسهم ومؤشرات الأسهم المتداولة في سوق العقود الآجلة والخيارات، وفي سوق الأوراق المالية والدين وسوق إعادة شراء الأسهم. يأتي ذلك بينما تشهد تركيا تطورات مفاجئة وسريعة فيما يتعلق بعمدة إسطنبول الذي صدر بحقه قرار مثير للجدل بالأمس، من جامعة إسطنبول، يقضي بإلغاء شهادته الجامعية. وقد أدى القرار إلى استبعاد أوغلو مؤقتًا من سباق الرئاسة في تركيا. واليوم أصدرت السلطات التركية أمرًا باعتقال أكرم إمام أوغلو، وعدد من المسؤولين الآخرين. وأكد مراد أونجون، المستشار الصحفي لإمام أوغلو، في منشور عبر منصة «إكس»، أن رئيس البلدية محتجز دون إبداء أسباب واضحة حتى الآن. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام