محكمة التمييز: قرار حل مجلس نقابة المحامين "مزور" .. وثيقة

2025-03-19 13:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت محكمة التمييز الاتحادية، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، أن قرار بعض أعضاء مجلس نقابة المحامين بحل المجلس وتأجيل الانتخابات "مزور".

وذكرت المحكمة في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه "لدى التدقيق تبين عدم وجود قرار بحل مجلس نقابة المحامين في سجل القرارات، ولا يوجد له أصل في سجلات النقابة، وانه تم الاطلاع على مضمون القرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وأضافت محكمة التمييز، أن "هذا القرار "مزور" وليس له وجود في سجلات المجلس ولا يحمل ختم النقابة أو شعارها ولم تعقد جلسة في ذلك اليوم".

أدناه نص الوثيقة:













