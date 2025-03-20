وزير الكهرباء: توجيه حكومي بتهيئة مواقع بالمحافظات لمحطات توليد الطاقة من النفايات

2025-03-20 20:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه المحافظين بتهيئة مواقع طمر صحية لإنشاء محطات لتوليد الطاقة من النفايات.وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أكد عقب إطلاق العمل التنفيذي لمشروع محطة توليد الطاقة من النفايات في ‏النهروان ببغداد أكد أن" هذا المشروع جاء بعد دراسة مستفيضة للوضع البيئي في العراق ومستويات التلوث في ‏العاصمة بغداد, حيث تم تشكيل فريق مشترك من هيئة الاستثمار ووزارة الكهرباء وأمانة بغداد بتوجيه ‏من رئيس الوزراء، لوضع رؤية متكاملة لمشاريع إنتاج الطاقة من النفايات".‏وأوضح، أن "إنتاج الطاقة الكهربائية من معالجة النفايات سيساهم في ‏تحقيق منافع بيئية واقتصادية، من خلال معالجة مشكلة التلوث وتعزيز منظومة الطاقة الوطنية".وأضاف، أن " المشروع كان في السابق حبيس الأدراج، لكن بمتابعة حثيثة من رئيس الوزراء ‏والفريق المشترك، نجحت الحكومة بالمضي في أول مشروع حقيقي لمعالجة النفايات والاستفادة منها في ‏إنتاج الطاقة"، مشيرًا إلى، "توقيع عقد مع شركة شنغهاي الصينية (‏Sus‏) لتنفيذ أول نموذج وتجربة في ‏العراق لمعالجة نحو 3 آلاف طن من النفايات يوميًا وتوليد طاقة تقدر بـ 100 ميغاواط في منطقة ‏النهروان".ولفت وزير الكهرباء إلى، أن "النفايات تعد مصدرًا كبيرًا للتلوث، ليس فقط في الأجواء بل حتى عند حرقها وطمرها في ‏الأرض، مما يسبب تلوثا في التربة والهواء والمياه الجوفية"، مؤكدًا، أن "المشروع سيعالج النفايات ‏بطريقة حديثة عبر تقنية الحرق التام عالي الكفاءة لإنتاج طاقة كهربائية تغذي المناطق القريبة".‏وأشار إلى، أن "المشروع سيحول مواقع طمر النفايات من بؤر للتلوث البيئي إلى مواقع طمر صحية ‏تعالج التلوث وتنتج طاقة في آن واحد"، لافتًا إلى، أن "رئيس الوزراء وجه جميع المحافظين بالمضي في ‏تهيئة أراضٍ ومواقع طمر صحية لإنشاء محطات مماثلة".‏وبيّن الوزير، أن "وزارة الكهرباء قدمت الدعم الكبير لهذا المشروع من خلال التزامها بشراء الطاقة ‏المنتجة بأسعار تحفيزية"، معربًا عن أمله في أن "يشكل هذا المشروع نموذجًا يحتذى به في جميع ‏محافظات العراق لتحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية مستدامة".‏