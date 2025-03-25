بغداد تأمل في ان تسهم رسالة الرئيس الامريكي الى طهران بفتح قنوات حوار بينهما

2025-03-25 02:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 24 - 3 (كونا) -- أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الاثنين عن امل بلاده في أن تسهم رسالة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى المرشد الايراني علي خامنئي بفتح قنوات حوار بين الولايات المتحدة الامريكية وايران.وجاء حديث حسين اثناء تلقيه اتصال هاتفي اليوم من نظيره الايراني عباس عراقجي أطلعه فيه على مضمون رسالة ترامب الى خامنئي وبحث معه عددا من الملفات الاقليمية ذات الصلة.وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان ان الوزير الايراني اكد لنظيره العراقي ان طهران سترد على الرسالة الامريكية دون ذكر المزيد من التفاصيل.واوضحت الوزارة ان الطرفين بحثا كذلك مستجدات الاوضاع في غزة ولبنان على خلفية خرق قوات الاحتلال الاسرائيلي لوقف اطلاق النار بالاضافة الى العمليات العسكرية الامريكية في اليمن.وبحسب البيان أعرب الوزيران عن قلقهما حيال التصعيد المتزايد في المنطقة والتطورات الاخيرة فيها واتفقا على استمرار التواصل بينهما في المرحلة المقبلة. (النهاية) ع ح ه / ر ج