طلب نيابي لوزير الداخلية بالتحقيق في وجود "فضائيين" بشرطة كركوك

2025-03-20 23:40:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طالب رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النوابالعراقي، أرشد الصالحي، يوم الخميس، وزير الداخلية الاتحادي، عبد الامير الشمري،بفتح تحقيق حول قيادة شرطة كركوك لوجود فضائيين "نائمين في بيوتهم".

وقال الصالحي، لوكالة شفق نيوز، إنه طالب الشمري بالتحقيقفي ملف قيادة شركة كركوك وافواج الطوارئ حيث هناك منتسبين فضائيين ينامون فيمنازلهم وهناك منتسبين مستغلين من اصحاب النفوذ المتنفذين، وتبقى مراكز الشرطةفارغة من المنتسبين والضباط".

وأضاف أن "قيادة الشرطة أمام اختبار صعب لان في كركوكيوجد غرباء ويوجد دواعش فيها، وأن مراكز الشرطة لا يوجد فيها ضباط أو مفوضي تحقيقباعداد كافية، بينما يوجد اكثر من 150 ضابطاً من اهالي كركوك في محافظات اخرى يمكنالاستفادة منهم".

وتابع الصالحي: "كركوك ليست كباقي المحافظات، حيثيوجد فيها غرباء وفيها دواعش ويجب أن تولي الداخلية الاهتمام بملف قيادة شرطةكركوك".