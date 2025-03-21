البنك المركزي التركي يفاجئ الأسواق برفع طارئ للفائدة إلى 46%

2025-03-21 12:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة على الإقراض إلى46%، في اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية، وذلك لتقييم المخاطر المحتملة علىتوقعات التضخم.

وأكد البنك في بيان رسمي أنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي، وهو سعر إعادةالشراء لمدة أسبوع، عند 42.5%، كما ثبت سعر الاقتراض لليلة واحدة عند 41%.

وأشار البيان إلى أن "المركزي التركي اتخذ تدابير تتعلق بسيولة الليرةوالعملات الأجنبية بهدف الحد من تقلبات السوق"، مؤكداً "استعداده لاتخاذخطوات إضافية عند الضرورة للحفاظ على استقرار الأسواق المالية".

وأضاف: "إذا كان من المتوقع حدوث تدهور كبير ومستمر في معدلات التضخم،فسوف يتم تشديد السياسة النقدية، مع اعتماد قرارات المجلس على إطار عمل شفاف يمكنالتنبؤ به ويرتكز على البيانات".

ويأتي هذا القرار في ظل تراجع حاد شهدته الليرة التركية، يوم الأربعاءالماضي، بعد اعتقال السلطات لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أحد أبرزالمنافسين السياسيين للرئيس رجب طيب أردوغان، مما أثار قلق المستثمرين وزاد منالتقلبات في الأسواق المالية.