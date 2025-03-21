قرارات عاجلة للبنك المركزي التركي في مواجهة الانهيار الكبير لليرة

2025-03-21 12:10:10 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 46٪، وأبقى على سعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة عند 41٪. وأعلن البنك أيضا في اجتماع عاجل لبحث التراجع الكبير في الليرة وتقييم آثار التضخم عن بدء تنفيذ عمليات بيع العملات الأجنبية الآجلة بالتسوية بالليرة التركية. ويهدف القرار إلى ضمان استقرار سوق الصرف الأجنبي، وتقليل التقلبات في أسعار الصرف، وتحقيق توازن في سيولة النقد الأجنبي. وذكر البنك المركزي التركي أنه سيتم تشديد السياسة النقدية في حال استمرار التراجع بسعر الليرة التركية. وشهدت الليرة التركية انخفاضا كبيرا في قيمتها مقابل الدولار بعد اعتقال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو ونزول مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع تنديدا بقرار الاعتقال، ما أدى لتراجع الليرة، وقلق المستثمرين، وإيقاف العمل في بورصة اسطنبول نتيجة عمليات البيع الكبيرة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام