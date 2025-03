السوداني يرعى توقيع أكبر عقد لإنشاء مدينة طبية في ذي قار بقيمة 490 مليار دينار

2025-03-22 16:55:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مراسم توقيع العقد الرسمي لإنشاء المدينة الطبية في محافظة ذي قار، مع شركة (CSCEC) الصينية، والذي يُعد من أكبر العقود الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية على مستوى البلاد. وفي كلمة له خلال مراسم التوقيع، ثمّن السوداني جهود صندوق...

