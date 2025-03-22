مصرف الرافدين يطلق نظام مراقبة دولي للحركات المالية اليومية

2025-03-22 23:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين، يوم السبت، إطلاق نظام مراقبة الحركات الماليةاليومية (AML) لتعزيز النزاهةالمالية.

وذكر الصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن إطلاق هذا النظام، جاء بالشراكةمع أفضل المؤسسات العالمية والدولية، وسيتم في 6 فروع رئيسية ذات الأهمية النظامية:الوزيرية، المحيط، الرافعي، مجمع الدورة النفطي، زرباطية، وسفوان، على أن يتم شمولباقي الفروع تباعاً.

وأضاف البيان، أن "هذا الإنجاز يأتي كجزء من التزام المصرف بتنفيذالمعايير الدولية الصارمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو متطلب أساسي لتعزيزالثقة بالقطاع المصرفي العراقي إقليميًا وعالميًا".

وأوضح، أن "النظام الجديد يتيح رصدًا وتحليلًا متطورًا للحركات المالية،مما يساهم في كشف الأنشطة المشبوهة وتقليل المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية، كمايوفر إجراءات تدقيق مركزية دقيقة من قبل قسم الإبلاغ عن غسل الأموال، لضمان الامتثالالكامل للوائح الدولية".

وتابع البيان، أن "هذا التحول يمثل نقلة نوعية، حيث يواكب أحدث التقنياتالمصرفية العالمية، ويعزز الشفافية، ويقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية، مما يسهمفي تسريع عمليات الفحص والتدقيق، وتحقيق مستويات غير مسبوقة من الأمان المالي والاستقرارالاقتصادي".