انخفاض أسهم "غيم ستوب" بنحو 25% بعد إعلانها إصدار سندات لشراء بتكوين

2025-03-27 22:25:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

انخفضت أسهم شركة غيم ستوب GameStop خلال تعاملات اليوم الخميس، متجهةً نحو تسجيل أكبر خسارة لها منذ حزيران، بعد أن أعلنت شركة ألعاب الفيديو عن خطط لجمع قروض لشراء بتكوين. وانخفض سهم GameStop بنحو 25، بعد ارتفاع بنسبة 12 تقريباً في الجلسة السابقة. وجاء هذا التراجع بعد أن أعلنت سلسلة ألعاب الفيديو عن خطط لجمع 1.3 مليار دولار من خلال بيع سندات دين قابلة للتحويل تستحق في العام 2030 لشراء بتكوين. ووافق مجلس إدارة GameStop بالإجماع، يوم الثلاثاء، على خطة لشراء العملات المشفرة باستخدام السيولة النقدية للشركة أو عائدات الديون والأسهم المستقبلية، في خطوةٍ اشتهرت بها شركة MicroStrategy. بموجب عملية البيع الأخيرة، ستتطلب جولة من الديون القابلة للتحويل إصدار 46 مليون سهم إضافي من GameStop، مما يرفع السيولة النقدية للشركة إلى 6.1 مليار دولار، ارتفاعاً من حوالي 4.8 مليار دولار، وفقاً لمحلل Wedbush، مايكل باتشر. وقال باتشر، الذي يُصنّف أداء سهم GameStop بأنه ضعيف، في مذكرة للعملاء: نتوقع أن ينخفض ​​سعر سهم GameStop قبل إصدار سندات التحويل، لا سيما وأن المستثمر المُحوّل سيحصل على قسيمة صفرية، وسيُطلب منه أن يثق في استمرار ظاهرة ميم GameStop لخمس سنوات أخرى. ويشكك المحلل في نجاح دخول GameStop إلى سوق البتكوين، باتباع نهج MicroStrategy، نظرًا لقيمة السهم المرتفعة أصلًا. تقدر قيمة GameStop حالياً بـ 12.7 مليار دولار، أي أكثر من ضعف الرصيد النقدي بعد إصدار سندات التحويل. في المقابل، تُتداول MicroStrategy بأقل من ضعف قيمة حيازاتها من البتكوين. وأضاف باتشر: مع تداول GameStop بالفعل بأكثر من ضعف حيازاتها النقدية، من غير المرجح أن يُحقق تحويلها النقدي إلى بتكوين زيادة في القيمة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام