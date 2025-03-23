خبير: هذا الملاذ الأمن من تقلبلات الاقتصاد وسياسات ترامب

2025-03-23 11:27:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال الخبير الاقتصادي محمود داغر إن اضطراب الأسواق العالمية، والمخاوف من السياسات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنها التوجه نحو الحماية الاقتصادية، تدفع الكثيرين إلى الاعتماد على الدولار كملاذ آمن لحماية الثروات. وأضاف داغر في تصريح تابعته الاقتصاد نيوز أن “هذه الظروف العالمية غير المستقرة، بما فيها مشاكل أسعار العملات وتقلبات سوق النفط، تجعل الدولار الخيار المفضل، لأنه يعمل كأصل توازني يحافظ على قيمة الثروة”. وتابع أن “قيمة الدولار ترتفع وتنخفض مع الرقم القياسي والتضخم، ما يجعله يوفر نوعًا من التوازن المالي ويحمي الأصول من التآكل”، مشيرًا إلى أن “هذا التوجه يُعد أمرًا طبيعيًا في ظل الأوضاع الراهنة”. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام