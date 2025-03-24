وزير الكهرباء يوجه المديرين العامين بالدوام في عطلة عيد الفطر

2025-03-24 20:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الاثنين (24 آذار 2025)، المديرين العامين بالدوام في عطلة عيد الفطر.

وذكر بيان لوزارة الكهرباء، تلقته "بغداد اليوم"، أن "فاضل وجه المديرين العامين بالدوام في عطلة عيد الفطر لضمان تجهيز الطاقة الكهربائية بشكل مستقر ومستدام".

وبحسب البيان، أوعز الوزير بـ"تنظيم جداول خفارات في الشركات العامة في الوزارة خلال أيام العطلة وحسب الآتي:‏

-يكون دوام المديرين العامين ومعاونيهم يومياً وبالتناوب خلال أيام عطلة العيد.

‏-استمرار فرق الصيانات والمشغلين المناوبين وموظفي المخازن بالدوام طيلة أيام العطلة.

‏-تنظيم حضور الموظفين خلال العطلة من مسؤولية المدراء وحسب الحاجة ومقتضيات العمل.