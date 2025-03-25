المنتجات النفطية تفصح عن إحصائيتها التفتيشية خلال شهر شباط

2025-03-25 14:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفذت شركة توزيع المنتجات النفطية خلال شهر شباط الماضي آلاف الجولات التفتيشية بالتعاون مع مديريات شرطة الطاقة وأجهزة الأمن الوطني لمراقبة حركة المنتجات النفطية في جميع المنافذ التوزيعية المنتشرة في مختلف المحافظات.

وذكر إعلام الشركة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، نقلاً عن مدير عام الشركة حسين طالب عبود، أن "الجولات التفتيشية أسفرت عن ضبط 12 حالة تهريب وقود في أكثر من محافظة، تم من خلالها رصد مواقع وعجلات وخزانات وحوضيات معدة خصيصاً لتهريب الوقود".

وأضاف أن "الإجراءات القانونية اللازمة قد اتخذت بحق المتورطين في عمليات التهريب، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والقضاء عليه".

من جانبه، كشف مدير هيأة التفتيش "علاء عدنان، عن تنفيذ 6027 جولة تفتيشية على المواقع التجهيزية، أسفرت عن رصد 5794 مخالفة، كما سجل برنامج الرقابة الإلكترونية الخاص بمنتوج زيت الغاز 1952 مخالفة".