نسوه خلفهم.. حافلة المنتخب العراقي تغادر ملعب عمان وتترك أحد اللاعبين

2025-03-26 12:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

شهدت بعثة المنتخب العراقي موقفا إداريا غريبا عقب مواجهة المنتخب الفلسطيني على ملعب عمان الدولي.

وذكرت وسائل إعلام، أن "حافلة المنتخب العراقي غادرت ستاد عمان الدولي دون التحاق لاعب (أسود الرافدين) أكام هاشم، في خطأ إداري غريب"، مشيرةً الى أن "اللاعب ظهر وهو يبحث عن الحافلة التي نقلت زملاءه، لكنه فوجئ بمغادرتها الملعب، ليجد نفسه وحيدا دون وسيلة نقل".

وأضافت أن "اللاعب لم يجد حلا سوى العودة إلى الملعب منتظرا ترتيبات جديدة لإعادته إلى مقر إقامة الفريق"، موضحة أن "الحادثة تسببت حالة من الجدل، حيث تساءل المتابعون عن كيفية وقوع هذا الخطأ الإداري، خاصة أنه من المعتاد أن يتأخر اللاعبون المختارون لفحص المنشطات بعد المباريات".

ويذكر أن هذا الموقف في أعقاب الخسارة التي تعرض لها المنتخب العراقي أمام نظيره الفلسطيني 1-2 في الوقت القاتل من عمر اللقاء الذي جمعهما أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026.

فيما تجمد رصيد العراق عند 12 نقطة وبقي في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، ليصعب مهمته في الوصول إلى العرس الكروي العالمي، لا سيما وأنه سيواجه في الجولتين الأخيرتين منافسيه المباشرين على بطاقتي التأهل مباشرة وهما منتخبا كوريا الجنوبية والأردن على الترتيب.

المصدر: وكالات