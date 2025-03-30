العملة الإيرانية تواصل تراجعها الحاد.. الدولار يجتاز 105 ألف تومان

2025-03-30 01:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تواصل العملة الإيرانية هبوطها الحاد وسط انتقادات لافتقار البنك المركزي لأي تحرك ملموس في مواجهة التراجع المقلق.

فقد تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الحرة بطهران 105 ألف تومان، كما سجّل سعر القطعة الذهبية (تصميم جديد) مستوى قياسياً عند 103 مليون تومان.

وفيما يلي بقية الأسعار في السوق:

اليورو: 113,460 تومان

الجنيه الإسترليني: 135,590 تومان

الدولار الكندي: 72,980 تومان

اليوان الصيني: 14,430 تومان

الدرهم الإماراتي: 28,540 تومان

الليرة التركية: 2,760 تومان

مئة دينار عراقي: 8,000 تومان

المانات الأذربيجاني: 61,650 تومان

أسعار الذهب والعملات المعدنية:

سكة جديدة: 103,000,000 تومان

سكة قديمة: 95,000,000 تومان

نصف سكة: 65,000,000 تومان

ربع سكة: 35,000,000 تومان

غرام الذهب عيار 18: 8,322,000 تومان

أونصة الذهب (دولياً): 3,085 دولاراً

ويحذّر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل فعّال من البنك المركزي قد يمهد لمزيد من التدهور في قيمة التومان وارتفاع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة.