كردستان تستقبل مئات الآلاف من الزوار في العيد.. عائدات سياحية بمليارات الدنانير

2025-03-30 00:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – السليمانية

توقع الخبير الاقتصادي عثمان كريم، اليوم السبت (29 آذار 2025)، أن يشهد إقليم كردستان تدفقا سياحيا هائلا خلال أيام عيد الفطر، مع دخول أكثر من 300 ألف سائح إلى مدنه.

وأوضح كريم، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، أن "هذا الإقبال السياحي الكبير سيسهم في تحقيق عائدات مالية ضخمة"، مشيرًا إلى أن "الإنفاق المتوقع للزوار قد يتجاوز 60 مليار دينار، وفق تقديرات متوسطة لمعدل الصرف الفردي للسائح".

ويُعرف إقليم كردستان العراق بأنه إحدى أبرز الوجهات السياحية في البلاد، حيث يجذب الزوار بطبيعته الجبلية الخلابة، ومناخه المعتدل، ومواقعه الأثرية والثقافية.

وتشهد مدنه، مثل أربيل والسليمانية ودهوك، انتعاشا سياحيا ملحوظا خلال الأعياد والمناسبات، إذ يقصدها السياح من مختلف المحافظات العراقية بحثا عن الترفيه والاستجمام.