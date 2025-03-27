محافظة بغداد تحدد تسعيرة أمبير المولدات لشهر نيسان المقبل

2025-03-27 17:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

استنادًا إلى محضر اجتماع لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة بغداد، الذي عُقد بتاريخ 25 آذار 2025 بحضور الجهات المعنية ورؤساء الوحدات الإدارية، فقد تقررت آلية تسعيرة أمبير المولدات الحكومية والأهلية لشهر نيسان المقبل على النحو التالي:





? التشغيل الذهبي: 10,000 دينار عراقي للأمبير الواحد – تشغيل لمدة 24 ساعة.





? التشغيل الليلي: 7,000 دينار عراقي للأمبير الواحد – من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 6:00 صباحًا.





? التشغيل العادي: 5,000 دينار عراقي للأمبير الواحد – من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 12:00 منتصف الليل.





وبناءً على هذا القرار، وجّه محافظ بغداد، السيد عبد المطلب العلوي، رؤساء الوحدات الإدارية (القائممقام ومدير الناحية) بمتابعة تطبيق التسعيرة أعلاه، والتأكد من التزام أصحاب المولدات بها، مع محاسبة المخالفين وفقًا للقوانين والتعليمات النافذة.