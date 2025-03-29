شرطة الديوانية تعلن القبض على 7 من المتاجرين بالمواد المخدرة

2025-03-29 11:00:03 - المصدر: واع

الديوانية - واعأعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على 7 متاجرين بالمواد المخدرة في المحافظة.وقال بيان لقيادة الشرطة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قوة من مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان، ألقت القبض على 7 من المتاجرين بالمواد المخدرة".وأضاف البيان أنه "تم العثور على كمية من مادة الكريستال المخدرة مع أدوات تستخدم للتعاطي"، مشيراً الى أنه "جرى التحقيق مع المتهمين من أجل احالتهم الى المحاكم المختصة".وتابع أن "عملية إلقاء القبض تضمنت تفتيش عدد من مناطق المحافظة بهدف البحث عن المطلوبين بجرائم المتاجرة بالمواد المخدرة".