ضبط 9 شاحنات محملة بالمحاصيل الزراعية معدة للتهريب في ديالى

2025-03-29 11:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم السبت (29 آذار 2025)، عن ضبط 9 شاحنات محملة بالمحاصيل الزراعية بأوراق جمركية مزورة معدّة للتهريب في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز قسم شؤون السيطرات في سيطرة الشهيد العميد الركن راغب راضي على الطريق الرابط بين ديالى وكركوك تمكنت من ضبط (9 شاحنات) محملة بالمحاصيل الزراعية بأوراق جمركية مزورة معدّة للتهريب".

وأضافت، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم العجلات والمواد المضبوطة الى الجهة المختصة".