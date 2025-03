2025-03-30 14:50:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد تعرضت الناقلة النفطية "أكد"، التابعة لشركة ناقلات النفط العراقية، لعطل مفاجئ في دفة التوجيه أثناء مغادرتها ميناء خور الزبير النفطي متجهة إلى البحر، ما أدى إلى انحرافها عن مسارها في حوض الاستدارة المقابل لميناء أم قصر الجنوبي واصطدامها بالرصيف رقم 9. ووفقًا للخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، فإن الناقلة "أكد"، تُعد إحدى أحدث ناقلات النفط […]

The post عطل مفاجئ يصيب الناقلة "أكد" ويؤدي إلى اصطدامها برصيف ميناء أم قصر الجنوبي appeared first on جريدة المدى.