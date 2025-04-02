أجواء العيد تبهر الزوار في أربيل.. ترحيب كبير وتسهيلات غير مسبوقة (صور)

2025-04-02 10:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، توافد آلاف السياح خلالأيام عيد الفطر، حيث استمتع الزوار بالأجواء الاحتفالية والإجراءات الميسرة التيقدمتها السلطات المحلية لتسهيل دخولهم.

إجراءات سلسلة وترحيب حافل

وأعرب السياح القادمون من مختلف المحافظات العراقية ودول الجوار عن رضاهمتجاه سرعة الإجراءات عند المنافذ الحدودية ونقاط التفتيش.

وقال أحمد، سائح من بغداد في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الإجراءاتكانت سريعة ومنظمة، ولم تستغرق سوى دقائق معدودة لدخول أربيل"، مبيناً أن"هناك اهتماماً واضحاً براحة الزوار وتقديم التسهيلات اللازمة".

من جانبه، أشاد علي، القادم من البصرة، بحفاوة الاستقبال قائلاً إنه"لم يشعر للحظة أنه في مدينة بعيدة، الترحيب كان حاراً والأجواء رائعة،واستغرق الدخول دقائق قليلة بفضل التسهيلات الكبيرة المقدمة من الجهات الحكومية".

واكتست شوارع أربيل بزينة العيد التي أضفت طابعاً احتفالياً مميزاً، فيماشهدت المعالم السياحية مثل القلعة التاريخية وحدائق سامي عبد الرحمن ازدحاماًبالعائلات والمجموعات السياحية.

إلى ذلك، يقول أحمد، وهو سائح من كركوك، إن "الأسعار في أربيل تنافسيةمقارنة بمدن سياحية أخرى"، مستطرداً في حديثه "استأجرنا شقة فندقيةبأسعار مناسبة، و استمتعنا بزيارة المواقع الأثرية والأسواق الشعبية".

أما سارة، وهي سائحة من بغداد، فقد عبرت عن إعجابها بالتنظيم والترتيباتالخاصة بالعيد، مؤكدةً أن "الأجواء هنا تنبض بالحياة، والتنقل سهل بفضلسيارات الأجرة وخدمات النقل الحديثة".

وجهة سياحية متكاملة

بفضل تنوعها السياحي الذي يجمع بين التراث الأثري والمنتجعات الطبيعيةوالمراكز التجارية الحديثة، أصبحت أربيل وجهة سياحية متكاملة تلبي احتياجات مختلفالفئات العمرية.

وأكد السائحون، أن "أربيل نجحت في تقديم تجربة سياحية استثنائية تجمعبين عبق التاريخ وحداثة الحاضر، مما يعزز مكانتها كوجهة مفضلة خلالالأعياد والمناسبات".