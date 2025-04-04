مدرب الزوراء: الملاك التدريبي يتحمل الخسارة أمام فريق دهوك

2025-04-04 12:25:03 - المصدر: واع

بغداد-واعأكد مدرب فريق الزوراء حيدر عبيد أن فريقه حصل على عدة فرص للتسجيل، وأضاع أهدافاً محققة بسبب التسرع وغياب التركيز خلال مباراته أمام دهوك لحساب الجولة الـ(26) من دوري النجوم.وقال عبيد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية(واع): إن "الخط الدفاعي كان جيداً، ولكن خطأ فردياً تسبب في إحراز الهدفين، مبيناً أن الملاك التدريبي يتحمل هذه الخسارة".وأضاف أن "هناك غيابات لأربعة لاعبين مهمين في الزوراء، وكذلك إصابة جلال حسن، وهو ما أثر على الفريق، وهذا حال كرة القدم والقادم أفضل".من جانبه قال لاعب الزوراء ميثم جبار: إن "الحظ لم يحالف فريقه اليوم، وأضعنا عدة فرص كانت ستغير من نتيجة المباراة".من جانبه قال مدرب فريق دهوك مسعود ميرال: إن "فريقه قدم مباراة كبيرة أمام فريق كبير وجماهيري، وكنا نعرف أننا سنعاني أمام الزوراء، لكن لاعبينا كانوا بمستوى المسؤولية رغم حالة الطرد، لكننا وضعنا الحلول المناسبة".وأضاف ميرال أن" فوزنا بهذه المباراة مهم جدًا بالنسبة لنا على مستوى الدوري العراقي وبطولة أندية الخليج العربي".من جهته قال حارس مرمى فريق دهوك محمد صالح: "فخور بفريقي الذي خاض مباراة صعبة، وحقق الفوز على فريق كبير كالزوراء، نعم الفوز مهم لكن الأهم هو حفاظنا على الأسلوب نفسه، وتسيد المباراة، مبيناً أن شخصية المدرب مسعود لها دور في تطور الفريق، والمحافظة على مستواه".