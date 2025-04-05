بعد 7 سنوات من الإغلاق.. الحزب الديمقراطي الكوردستاني يفتتح مقره في كركوك (صور)

2025-04-05 12:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بعد غياب دام أكثر من سبع سنوات، افتتح الحزب الديمقراطيالكوردستاني، يوم السبت، مقره الجديد لتنظيمات كركوك وكرميان، وذلك في حي عرفه وسطمدينة كركوك، وسط حضور رسمي وشعبي واسع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن حفل الافتتاح شهد حضور عدد من الشخصياتالسياسية البارزة، من بينهم فاضل ميراني، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطيالكوردستاني، وكمال كركوكي، عضو المكتب السياسي ونائب رئيس البرلمان العراقي،بالإضافة إلى محافظ أربيل أوميد خوشناو، ووزير التربية في حكومة إقليم كوردستانالآن حنه سعيد.

في المقابل، وقال هيوا أحمد مصطفى، مسؤول مكتب تنظيمات كركوك وكرميان خلالحفل الافتتاح: "نعلن اليوم، عودة الفرع إلى كركوك بشكل رسمي، وننقل تحياتوسلام الرئيس مسعود بارزاني إلى جميع مكونات كركوك دون استثناء".

ويأتي افتتاح هذا المقر بعد إغلاقه منذ أحداث 16 تشرين الأول/ أكتوبر التيشهدتها كركوك في عام 2017، حيث أُجبرت معظم مقرات الحزب على التوقف عن العمل فيالمحافظة.