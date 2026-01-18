بغداد اليوم - بغداد

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت ( 17 كانون الثاني 2026 )، العلاقات الثنائية مع وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، خلال اتصال هاتفي بين الجانبين.

وذكر إعلام الخارجية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الاتصال تناول بحث الأوضاع في المنطقة، لا سيما التوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة، كما ناقش فؤاد حسين زيارته المرتقبة إلى طهران".

وأضاف البيان أن "الجانبان استعرضا مسار الحراك السياسي في العراق ومستجدات تشكيل الحكومة العراقية، مؤكدين أهمية دعم الاستقرار السياسي وتعزيز التعاون الإقليمي بما يخدم مصالح دول المنطقة".