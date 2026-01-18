بغداد اليوم - كردستان

رحب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت ( 17 كانون الثاني 2026 )، بالمرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية السورية احمد الشرع ، مؤكداً أن الاعتراف بالكرد كمكون أصيل وحماية حقوقهم يُعد خطوة سياسية وقانونية مهمة نحو بناء سوريا الجديدة وضمان حقوق الجميع.

وقال بارزاني في بيان تلقته "بغداد اليوم" ، إن "احترام التعددية والمساواة باعتبارهما مصدراً للقوة، لا سبباً للانقسام، هو ركيزة الاستقرار والسلام، ويعزز التعايش الوطني".

وأضاف، أن القيمة الحقيقية لهذه القرارات تكمن في تحويلها إلى قوانين نافذة وتثبيتها في الدستور السوري القادم لضمان حمايتها واستدامتها.

وأكد "دعم إقليم كردستان لأي جهد يرمي لبناء دولة في سوريا تحتضن جميع المكونات دون تمييز أو تهميش، وتكون فيها الحقوق السياسية والثقافية للجميع مصانة ومحمية، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة".

ودعا رئيس الإقليم "جميع الأطراف للعمل معاً بعيداً عن العنف لوضع آليات واضحة لتنفيذ المرسوم وتحويله إلى سياسات وممارسات ملموسة على أرض الواقع، مجدداً استعداد الإقليم لكل أشكال التعاون في سبيل السلام والاستقرار".