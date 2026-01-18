شفق نيوز- بغداد

أظهرت بيانات منظمة "أوبك" تسجيل أسعار خام البصرة المتوسط العراقي انخفاضاً خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2025.

وذكر التقرير الشهري للمنظمة لشهر كانون الثاني/يناير 2026، أن معدل سعر خام البصرة المتوسط بلغ 60.90 دولاراً للبرميل في كانون الأول 2025، مقارنة بـ63.86 دولاراً للبرميل في تشرين الثاني/نوفمبر، مسجلاً تراجعاً قدره 2.96 دولاراً للبرميل.

وبينت أوبك، أن المعدل السنوي لأسعار خام البصرة المتوسط بلغ 69.05 دولاراً للبرميل خلال عام 2025، مقابل 78.37 دولاراً للبرميل في عام 2024.

كما أظهرت البيانات أن متوسط سعر سلة خامات أوبك المرجعية انخفض إلى 61.74 دولاراً للبرميل في كانون الأول/ديسمبر، مقارنة بـ64.46 دولاراً للبرميل في تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وبحسب التقرير، تصدّر خام مربان الإماراتي أسعار خامات أوبك خلال كانون الأول بمتوسط 63.02 دولاراً للبرميل، يليه خام عرب لايت السعودي بمتوسط 62.88 دولاراً، ثم خام الكويت للتصدير بمتوسط 61.19 دولاراً، فيما حل خام البصرة المتوسط رابعاً بمتوسط 60.90 دولاراً للبرميل.

وأشار التقرير إلى أن العراق يصدّر نحو 70% من نفطه الخام إلى آسيا، و20% إلى أوروبا، و10% إلى الولايات المتحدة.

وتتكوّن سلة أوبك المرجعية من: مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا)، دجينو (الكونغو)، زافيرو (غينيا الاستوائية)، ربيع لايت (الغابون)، إيران الثقيلة (إيران)، البصرة المتوسط (العراق)، الكويت للتصدير (الكويت)، إس سدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، عرب لايت (السعودية)، مربان (الإمارات)، وميري (فنزويلا).