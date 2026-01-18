بغداد اليوم -بغداد

دعت وزارة صحة، اليوم الاحد ( 18 كانون الثاني 2026 )، خريجي كليات الطب العام لسنة 2023 – 2024، لمراجعة دوائر الوزارة لغرض تنظيم عقود العمل الخاصة بهم وفق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة وذلك لسد النقص الحاصل في المؤسسات الصحية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2026، ستبدأ وزارة الصحة البرنامج التدريبي الوطني الخاص لخريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية والتقنية من غير المعيّنين من خريجي العامين 2022-2023 و 2023-2024 ولمدة سنتين لغرض منحهم إجازة ممارسة المهنة في القطّاع الخاص".

ودعت الوزارة "الموما اليهم بالتسجيل من خلال المنصة الإلكترونية التي ستُطلق قريبا ومتابعة التعليمات التي تصدر بهذا الخصوص من دائرة التخطيط وتنمية الموارد والجهات المعنية الأخرى".

واضافت "واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2026، تدعو الوزارة خريجي كليات الطب العام لسنة 2023-2024 لمراجعة دوائر الصحة لغرض تنظيم عقود العمل الخاصة بهم وفق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة، وذلك لسد النقص الحاصل قي مؤسساتنا الصحية".