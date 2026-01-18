بغداد اليوم - متابعة

توفي، صباح اليوم الأحد ( 18 كانون الثاني 2026 )، الفنان محمود بشير عن عمر ناهز 76 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وقال الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية تابعتها "بغداد اليوم"، إن "أقارب بشير لم يحددوا موعد صلاة الجنازة وتلقي العزاء حتى الآن، على أن يتم الإعلان عنهما خلال الساعات المقبلة".

ويُعد الراحل من الفنانين الذين تركوا بصمة واضحة في الأعمال الفنية التي شاركوا بها، حيث اشترك في الأعمال الكوميدية مع العديد من الفنانين، على رأسهم كريم عبدالعزيز وصبري فواز.

