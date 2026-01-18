بغداد اليوم - متابعة

نشر راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، صورة تظهر اصطفاف عدة كواكب بينها الزهرة، عطارد، المريخ، والمشتري، إلى جانب الأرض والشمس والقمر، مشيراً إلى أن هذه "هندسة الكواكب" ستشهدها السماء، اليوم الأحد ( 18 كانون الثاني 2026 )، وأثار هوغربيتس موجة واسعة من الجدل بعد توقعه في تدوينة أخرى حدوث زلزال محتمل بقوة 8 درجات على مقياس ريختر على ساحل بيرو.

وأوضح هوغربيتس في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، أن الاقترانات بين الكواكب، التي أشار إلى بعضها باللون الأحمر، تشير إلى خطورة تأثيرها على الأرض وفق نظريته، التي تربط حركة الأجرام السماوية بالنشاط الزلزالي، وهو ما يسميه (هندسة الكواكب). وادعى أن هذه الهندسة قد تؤدي إلى زلزال كبير في بيرو نتيجة تراكم الضغط في المنطقة، خاصة بعد وقوع عدة زلازل بقوة 7 درجات خلال السنوات الأخيرة في بيرو والإكوادور.

ورغم شهرة هوغربيتس على مواقع التواصل الاجتماعي، يرفض العلماء هذه النظريات، معتبرين أنها غير علمية بالكامل، مؤكدين أنه لا يوجد دليل يربط حركة الكواكب بالنشاط الزلزالي على الأرض.

ويترأس هوغربيتس هيئة SSGEOS – استبيان هندسة النظام الشمسي، التي تركز على مراقبة العلاقات بين الاقترانات الكوكبية والنشاط الزلزالي. وقد نال شهرة واسعة بعد أن توقع زلزال تركيا المدمر في شباط 2023 قبل وقوعه بثلاثة أيام، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص، ما ساعده على بناء قاعدة جماهيرية كبيرة لمتابعة توقعاته الزلزالية، سواء الصغيرة أو الكبيرة، على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات