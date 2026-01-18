بغداد – واع

أعلن القائم بأعمال سفارة العراق في دولة ليبيا، أحمد الصحاف، اليوم الأحد، عن تخصيص طائرتين من نوع C130 لإعادة 173 مهاجراً عراقياً دخلوا أراضي دولة ليبيا بشكل غير شرعي.

وقال الصحاف في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حكومة العراق خصصت جهداً جوياً بطائرتين من نوع C130 لإعادة 173 مهاجراً عراقياً يومي 21 و22 من الشهر الجاري، كانوا قد دخلوا أراضي دولة ليبيا بشكل غير شرعي".

وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وافق على تخصيص جهد جوي لإعادة المهاجرين العراقيين في دولة ليبيا بشكل طوعي".

وأكد الصحاف، أن "السفارة استكملت جميع التنسيقات القانونية والإجرائية لإعادة المهاجرين الذين وقعوا في شراك شبكات تهريب وتجارة البشر"، مبيناً أن "السفارة العراقية قدمت الطعام والأدوية والفراش والمستلزمات الضرورية للمهاجرين خلال إقامتهم الحالية في مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس".

وأثنى على "جهود القائمين على إدارة المركز في دعم الجهود الإنسانية واستدامة التعاون مع السفارة"، لافتا إلى، أن "شبكات تهريب وتجارة البشر ما زالت تستهدف فئة الشباب، فيما تواصل وزارة الخارجية العراقية، بتوجيه من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، وبمتابعة وكيلي الوزارة، محمد بحر العلوم للعلاقات الثنائية وشورش سعيد للعلاقات القانونية، دعم مسار العودة الطوعية وبذل أقصى الجهود لتأمين عودتهم إلى ذويهم سالمين".

وأكد ان "هذه الجهود بدأت بها سفارة جمهورية العراق في ليبيا، وتابعتها ساعة بساعة مع وزارة الخارجية في بغداد ودائرة العلاقات الخارجية في إقليم كردستان العراق".