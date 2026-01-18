شفق نيوز- زيورخ

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، يوم الأحد، تصنيفه لأفضل 700 نادٍ في العالم لعام 2025، والذي شهد تراجعاً ملحوظاً لأبرز الأندية العراقية على سلم الترتيب الدولي.

وسجل نادي الزوراء تراجعاً بثلاثة مراكز، ليحل في المركز 439 عالمياً، فيما تراجع نادي الشرطة بـ32 مركزاً ليستقر في المركز 444، في مؤشر يعكس التحديات التي تواجه الكرة العراقية على الصعيدين القاري والدولي.

وعلى صعيد المراكز الأولى، تصدر باريس سان جيرمان الفرنسي التصنيف، تلاه ريال مدريد الإسباني في المركز الثاني، ثم تشيلسي الإنجليزي ثالثاً، وإنتر ميلان الإيطالي رابعاً، وبايرن ميونخ الألماني خامساً، فيما حل فلامنغو البرازيلي سادساً، وبرشلونة الإسباني سابعاً، وأرسنال الإنجليزي ثامناً.