شفق نيوز- دهوك

أكد كامي كمال، مسؤول الإعلام في منفذ إبراهيم الخليلالحدودي مع تركيا، يوم الأحد، أن إدارة المنفذ قامت خلال العام 2025 بإتلاف وإعادةأكثر من 14 ألف طن من مواد مختلفة.

وقال كمال، لوكالة شفق نيوز، إن قرار الإتلاف جاء بعدإخضاع المواد للفحص في مختبرات المنفذ والتأكد من عدم مطابقتها لتعليمات وإرشاداتحكومة إقليم كوردستان.

وأضاف أن المواد التي تم منع دخولها شملت مواد تجميليةوغذائية وإنشائية وزراعية وصحية إلى جانب مواد أخرى، مبيناً أنه جرى إتلاف جزء منهذه المواد، فيما تمت إعادة الجزء الآخر إلى المصدر الذي دخلت منه.

ويعد معبر ابراهيم خليل من أهم المنافذ الحدوديةبين تركيا والعراق وإقليم كوردستان اذ يشكل شرياناً رئيسياً لحركة التجارة ومرورالشاحنات يومياً الأمر الذي يستدعي تشديد الرقابة على البضائع الداخلة لضمانمطابقتها للتعليمات المعتمدة.