بغداد - 18 - 1 (كونا) -- أعلنت اللجنة العسكرية العليا لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق اليوم الأحد إكمال انسحاب مستشاري قوات التحالف الدولي من جميع القواعد العسكرية والمقرات القيادية الرسمية في العراق باستثناء وجودهم في قاعدة جوية بمحافظة (أربيل) لدعم عمليات محاربة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في سوريا.

وذكرت اللجنة في بيان انه بناء على الجدول الزمني الذي وضعته الحكومة العراقية في سبتمبر من العام 2024 وتنفيذا لمخرجات البيان المشترك بين العراق والولايات المتحدة في نوفمبر من العام الماضي اكتملت عملية إخلاء جميع القواعد العسكرية والمقرات القيادية في المناطق الرسمية الاتحادية في العراق من مستشاري قوات التحالف الدولي.

وقالت إنه بمغادرة ما تبقى من مستشاري قوات التحالف من قاعدة عين الأسد الجوية ومقر قيادة العمليات المشتركة أصبحت تلك المواقع تحت الإدارة الكاملة للقوات الأمنية العراقية.

وأضافت اللجنة ان القوات العراقية بمختلف تصنيفاتها وتشكيلاتها باتت تمتلك القدرات الكاملة على بسط الأمن في جميع انحاء الوطن مؤكدة ان تنظيم (داعش) لم يعد يشكل تهديدا استراتيجيا وان القوات العراقية قادرة تماما على منع ظهوره مجددا في العراق أو نفاده عبر الحدود.

وأشارت إلى ان المرحلة الأولى من المهمة العسكرية للتحالف الدولي لمحاربة (داعش) في العراق في المناطق الرسمية الاتحادية قد انتهت بذلك وانتقلت العلاقة الآن إلى علاقة أمنية ثنائية مع الولايات المتحدة التي ستركز على تفعيل مذكرات التفاهم للتعاون العسكري وتطوير قدرات القوات العراقية في مجالات التجهيز والتسليح والتدريب والتمارين والمناورات والعمليات المشتركة لضمان ديمومة جاهزيتها ومكافحة (داعش).

ولفتت إلى ان المرحلة الثانية من مهمة التحالف الدولي لمحاربة (داعش) بدأت في سوريا وان التنسيق سيتواصل مع التحالف الدولي في هذا المجال مع تأكيد دور التحالف الدولي في العراق بتقديم الدعم اللوجستي العابر لعملياتهم في سوريا عبر وجودهم في قاعدة جوية في أربيل.

وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت أمس السبت انسحاب كامل قوات التحالف الدولي من قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار التي كانت مقرا مهما لها لأكثر من 20 عاما. (النهاية)

