بغداد – واع

أعلن ديوان الوقف السني، اليوم الأحد، أن يوم غد الإثنين هو المكمل لعدة شهر رجب وأن يوم الثلاثاء المقبل هو غرة شهر شعبان للعام الهجري 1447.

وقال الوقف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "نظراً لعدم ثبوت دخول شهر شعبان بالوجه الشرعي فإن اللجنة الدائمة لتحديد بداية الأشهر الهجرية في ديوان الوقف السني تعلن أن يوم غد الإثنين الموافق 19 / 1 / 2026 هو المكمل لعدة شهر رجب".

وأضاف البيان ،أن "يوم الثلاثاء الموافق 20 / 1 / 2026 هو غرة شهر شعبان للعام الهجري 1447"، مضيفا "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أهلنا في فلسطين وسائر بلاد المسلمين عامة وفي غزة خاصة بالفرج القريب العاجل إنه سميع قريب مجيب الدعاء" .