بغداد اليوم - نينوى

كشف مصدر أمني، اليوم الأحد، ( 18 كانون الثاني 2026 )، عن اعتقال اثنين من المتورطين بجريمة قتل وقعت في سهل نينوى.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "رجلاً قُتل بآلة حادة من قبل مجهولين قرب مجمع طيبة في سهل نينوى، وعلى الفور تحركت قوة من الحشد الشعبي بالتنسيق مع الشرطة المحلية".

وأضاف أن "القوة نجحت خلال دقائق من الحادث في اعتقال اثنين من المتورطين بالجريمة، وتم نقلهم إلى مركز أمني لاستكمال التحقيقات اللازمة".

وأشار المصدر إلى أن "المؤشرات الأولية تدل على أن دوافع الجريمة جنائية ناتجة عن خلافات شخصية، وليست بدوافع إرهابية"، لافتاً إلى أن "بياناً أمنياً سيصدر خلال وقت قريب لتوضيح ملابسات ما حصل".

وأكد أن "مؤشرات الجريمة باتت واضحة ولا يوجد ما يدعو للقلق".