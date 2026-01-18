الكويت - 18 - 1 (كونا) -- فاز منتخب كوريا الجنوبية لكرة اليد اليوم الأحد على منافسه عمان بنتيجة (24-29) ضمن مواجهات المجموعة الأولى لمنافسات كأس آسيا الثانية والعشرين لكرة اليد والتي انطلقت في 15 يناير الجاري حتى ال29 منه في دولة الكويت.

وسيطر منتخب كوريا الجنوبية على مجريات الشوط الأول ليخرج فائزا بالنتيجة (15-10) ومع انطلاق الشوط الثاني حاول لاعبو منتخب عمان العودة بنتيجة المباراة لكن خبرة لاعبي المنتخب الكوري كانت نقطة حاسمة باللقاء ليحقق الكوريون الفوز ونال لاعبه كيم تاي كوان جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي وقت سابق اليوم فاز منتخب العراق على نظيره الأردني بنتيجة (26-21) ضمن مواجهات المجموعة الثانية وتختتم مواجهات اليوم بلقاء يجمع الصين مع البحرين لحساب نفس المجموعة. (النهاية)

