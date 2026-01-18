بغداد اليوم - بغداد

تتأثر البلاد بموجة برد شديدة تُعد الأقوى منذ بداية الموسم الشتوي، تبدأ تأثيراتها مساء يوم الثلاثاء ( 19 كانون الثاني 2026 )، وتشمل جميع المدن بدرجات متفاوتة، مع تسجيل أعلى تأثير في المنطقة الشمالية، تليها المناطق الوسطى والجنوبية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "التنبؤات الجوية تتوقع حالة جوية ممطرة خلال يومي الخميس والجمعة، تتركز فيها فرص هطول الأمطار على مدن شمال ووسط البلاد، مع امتدادها أحياناً إلى بعض مناطق جنوب البلاد، كما يُتوقع هطول ثلجي متوسط إلى كثيف على المرتفعات الجبلية في شمال العراق".

وأضاف البيان أن "هناك فرصاً واردة لهطول ثلجي خفيف خلال يومي الخميس والجمعة، قد يشمل بعض المناطق المنخفضة في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك، إضافة إلى مدينة الموصل وأجزاء من غرب محافظة الأنبار، بحسب شدة البرودة وتوافر العوامل الجوية المساندة".