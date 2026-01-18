بغداد اليوم - بغداد

أُقيمت، اليوم الأحد ( 18 كانون الثاني 2026 )، مراسم تشييع السيد هادي السيستاني، شقيق المرجع الديني السيد علي السيستاني، في حرم السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) بمدينة قم وسط إيران، بحضور جمع من العلماء وطلبة الحوزة والمؤمنين.

وقال مراسلنا في إيران إن "صلاة الميت على الفقيد أقامَّها السيد رياض الحكيم، نجل المرجع الديني الراحل السيد محمد سعيد الحكيم".

وأضاف أنه "من المقرر نقل جثمانه إلى العراق ليوارى الثرى في مدينة النجف الأشرف غدًا الاثنين، كما سيُقام مجلس عزاء على روحه في جامع الخضراء الملاصق لصحن الإمام علي (عليه السلام) في النجف".

يُذكر أن السيد هادي السيستاني توفي يوم الجمعة الماضي في أحد مستشفيات مدينة قم بعد نقله إليها لتلقي العلاج.